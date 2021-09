Laschets Nachfolge: Es könnte schnell gehen

Allerdings kann Laschet nicht völlig frei schalten und walten. Der enge Zeitplan, in dem seine Nachfolge geregelt werden muss, lässt nur wenig Spielraum zu. Wie geht es nun weiter?

Erste Entscheidung Anfang Oktober

Bis zum kommenden Wochenende 2./3. Oktober will Laschet mit allen, die für seine Nachfolge infrage kommen, Gespräche führen. Laut CDU -Fraktionschef Bodo Löttgen will Laschet dann "nach dem Wochenende" seine Vorschläge zur Nachfolge als CDU-Landeschef und Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2022 bekannt geben. Spätestens am 23. Oktober muss die Parteinachfolge geregelt sein: Dann will die NRW - CDU auf ihrem Parteitag in Bielefeld einen neuen Landesvorstand wählen - mitsamt eines oder einer neuen Landesvorsitzenden.

Die neue Parteiführung steht also Ende Oktober fest. Ob der Parteichef oder die Chefin aber auch das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt, ist damit noch nicht entschieden.