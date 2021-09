Nach der Wahl - Der lange Weg bis zur neuen Bundesregierung

Die längsten Koalitionsverhandlungen gab es 2017

Vorsondierungen, Sondierungen, Koalitionsverhandlungen: Ob der Plan aufgeht, dass bis Jahresende ein Koalitionsvertrag unter Dach und Fach ist und die neue Bundesregierung an der Macht ist, ist alles andere als gewiss. Denkbar ist auch, dass alles sich hinzieht.

Eine offiziell festgelegte Grenze, bis wann alles geregelt sein muss, gibt es nicht. Die längsten Koalitionsverhandlungen in der Nachkriegszeit auf Bundesebene gingen im Jahr 2017 zwischen CDU / CSU und SPD über die Bühne - sie dauerten sage und schreibe 171 Tage. Das ist eine Übergangszeit von über fünf Monaten.

Bisherige Bundesregierung ist geschäftsführend im Amt

So lange könnten - zumindest theoretisch - auch diesmal die Koalitionsverhandlungen dauern. Und in der Zwischenzeit? Bis ein neues Regierungsbündnis an der Macht ist, ist die bisherige Bundesregierung geschäftsführend im Amt. Sie besitzt die gleichen Rechte und Pflichten wie bisher.

FDP erklärte 2017 Gespräche für Jamaika-Koalition für gescheitert

Noch einmal ein Blick zurück ins Jahr 2017. Damals hatte nach der Bundestagswahl zunächst eine Jamaika-Koalition im Raum gestanden. Es ging um eine schwarz-gelb-grüne Bundesregierung mit Angela Merkel an der Spitze.