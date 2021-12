Mutti ist weg - "Scholz versucht von Merkels Ansehen zu profitieren"

WDR : Der Übergang von Merkel zu Scholz lässt so manchen sentimental werden. Wie kommt das?

Stephan Grünewald: Die Menschen erleben den Wechsel wie eine Zeitenwende. Das haben unsere Tiefeninterviews gezeigt. Merkel hat - wofür ja auch ihre Spitzname Mutti steht - einen Nimbus, der weit über dem einer Politikerin hinausgeht. Da kann man sich jetzt durchaus verlassen fühlen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

WDR: Wodurch hat sich Merkel denn dieses Ansehen erworben?

Stephan Grünewald vom Rheingold-Institut

Grünewald: Man hatte das Gefühl, dass Merkel mit Leib und Seele für das Land und seine Menschen dar war. Und dabei wirkte sie komplett uneitel. Ihr Nimbus war aber auch immer damit verbunden, dass ihre Politik alternativlos wirkte. Es gab in der Regel keine großen gesellschaftlichen Diskurse - ob bei der Abschaffung der Wehrpflicht, der Ehe für alle, beim Atomausstieg oder beim Offenhalten der Grenzen in der Flüchtlingskrise.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

WDR: Genau das kam bei vielen aber gut an.

Grünewald: Ja, Merkel war stets die Beliebteste in der Politik. Ihre Art zu regieren war für viele Menschen bequem. Nach dem Motto: Sie wird das schon machen. Wir müssen gar nicht in die gesellschaftliche Debatte einsteigen.

Inwiefern ist das problematisch?

Grünewald: Wir hatten in unserer Wahlkampfstudie bei den Menschen ein fundamentales Machbarkeitsdilemma festgestellt. Einerseits ist ihnen bewusst, dass man am Ende der Ära Merkel vor ungeheuren Herausforderungen steht - etwa Klimawandel, Staatsverschuldung, Pflegenotstand und Corona. Andererseits will man am liebsten noch mal ein paar Jahre die Augen zumachen und sich ins Schneckenhaus verkriechen.