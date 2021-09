Denn zeitgleich ereignete sich in Deutschlands Westen die Hochwasser-Katastrophe mit mehr als 180 Toten. Kurz nach Ihrer USA-Reise, am 20. Juli 2021, besuchte sie Bad Münstereifel. Auch Merkels empathische Anteilnahme in Momenten wie diesen wird vielen wohl in Erinnerung bleiben, hier eingehakt mit Malu Dreyer (SPD), der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.



Weitere Fotostrecke: Merkel in Pappmaché - Die jecken Jahre einer Kanzlerin