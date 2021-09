Kommentar: Ist Laschets Geschichte zu Ende erzählt?

Als in Erftstadt im Juli nach der Flut der Toten gedacht wurde, vergaß Laschet, wo er war. Dieses Bild ist er nicht mehr losgeworden. Dieses unpassende, herzhafte Lachen im Angesicht der Katastrophe – es hat alle anderen Bilder danach überlagert. Weil es Laschets Schwächen so nachvollziehbar illustriert hat. Weil er für viele danach kein Kanzlerformat mehr hatte. Diese Niederlage ist Laschet am Ende persönlich anzulasten.

Die CDU in NRW wird ihn, nach allem was man hört, loswerden wollen. Es steht eine Landtagswahl an, im kommenden Mai. Die Partei kann nicht zulassen, dass die teilweise sehr ordentliche Regierungsarbeit von Laschets Image überschattet wird. Er dürfte gedrängt werden, sein Bundestagsmandat anzunehmen. Dann gäbe es kein Zurück mehr. Er müsste das Amt des Ministerpräsident niederlegen.

Eine kleine Chance bleibt ihm noch: Kanzler werden. Aber wahrscheinlicher ist, dass die Legende des Underdogs Laschet, der es am Ende doch immer irgendwie schafft, zu Ende erzählt ist.

Video starten, abbrechen mit Escape Landtag NRW: Wer bringt sich in Stellung?. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 04.10.2021. WDR. Von Martina Koch.

Stand: 27.09.2021, 20:55