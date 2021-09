Wer folgt auf Armin Laschet in NRW?

Wie geht es nach den herben Verlusten bei der Bundestagswahl personell weiter bei der NRW-CDU und in der Staatskanzlei am Rhein? Am Montagabend kommt die Spitze der NRW - CDU in Düsseldorf zusammen, um darüber zu beraten. Sonderlich harmonisch dürfte das Treffen nicht ablaufen, der Machtkampf in der Partei schwelt bereits deutlich.