Wahlkreise Gütersloh I und Paderborn: Nein, diese beiden Herren treten nicht in einem Wahlkreis gegeneinander an - haben aber dennoch etwas gemeinsam: Sie haben ihren Wahlkreis bei der letzten Bundestagswahl mehr als deutlich gewonnen. Ralph Brinkhaus ( CDU , links) wurde im Wahlkreis Gütersloh I mit 46,6 Prozent gewählt, Carsten Linnemann ( CDU ) in Paderborn mit 53,5 Prozent. Ob sie den Erfolg in diesem Jahr wiederholen können?