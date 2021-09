Wie Mordaufrufe den Wahlkampf vergiften

Plakat der rechtsextremen Partei "Der III. Weg"

Wenn mit Gewalt und Mord gedroht werde, so Laschet, "müssen alle Demokraten den schützen, der angegriffen ist" . Das Landgericht München I hatte der rechtsextremen Splitterpartei das Aufhängen von Wahlplakaten mit dem Slogan verboten. Auch das sächsische Oberverwaltungsgericht entschied, das Plakat erfülle den Tatbestand der Volksverhetzung.

Das verunstaltete Laschet-Plakat

Zuvor hatte Grünen-Landeschefin Mona Neubaur Laschet via Twitter ihre Solidarität für ein verunstaltetes CDU-Plakat zugesichert. Unbekannte hatten den Slogan "Entschlossen für Deutschland" auf einem großformatigen Wahlplakat an einer Straße in Köln so abgeändert, das auf dem CDU-Wahlplakat stattdessen "Erschossen für Deutschland" zu lesen war.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Viel Hass kommt von Corona-Leugnern

Beschmiertes Lauterbach-Plakat in Köln

Es sind Nachrichten, die leider zur Gewohnheit geworden sind: Der SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zum Beispiel hat nach eigenen Angaben mehrere explizite Morddrohungen erhalten. Bei Wahlkampf-Auftritten wird er von Personenschützern bewacht. Er habe den "einen oder anderen Anschlag auf meine Wohnung und mein Auto erleben" müssen, sagte er. Lauterbach ist zur regelrechten Hassfigur von Corona-Leugnern und "Querdenkern" geworden.