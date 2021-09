Selfie von Grünen und FDP: "Es geht um Inszenierungsdominanz!"

WDR: Und was wäre das genau?

Schicha: Man darf nicht vergessen: Zusammen haben Grüne und FDP in etwa so viele Stimmen wie die SPD bzw. Union bekommen. Wenn die beiden sich also einig sind, können sie den beiden größeren Parteien auf Augenhöhe begegnen. Das hat dann natürlich einen anderen Wumms, als wenn sich die beiden komplett zerstritten an den Koalitionstisch setzen. "Wir wuppen das" - so ließen sich Bild und Kommentar als Fazit zusammenfassen. Aus meiner Sicht soll das die Hoffnung ausstrahlen, dass sich die beiden Parteien zusammenraufen werden, obwohl die Unterschiede gravierend sind.