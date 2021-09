Bei der aktuellen Bundestagswahl holte stattdessen die SPD in Bielefeld, Wuppertal und Krefeld die meisten Stimmen. In Aachen, Köln, Münster und Bonn gewannen die Grünen. Nur in diesen sieben Städten verlor die CDU insgesamt mehr als 105.000 Wähler und Wählerinnen.

Gerade in Stadtbezirken mit hoher Arbeitslosigkeit und mit verhältnismäßig vielen Ein-Personen-Haushalten verlor die CDU Stimmen an SPD und Grüne - die in genau diesen Gebieten besonders punkten konnten. Nur in Stadtbezirken, in denen verhältnismäßig viele Menschen leben, die älter als 60 Jahre sind, standen die Chancen dafür, dass die CDU gewählt wird besser.

Aber auch zwischen dem Wahlergebnis der CDU und der PKW-Dichte in den Städten besteht ein Zusammenhang. In den Gebieten, in denen es überdurchschnittlich viele Autos pro Einwohner gab, lag die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Union ein gutes Ergebnis erzielte.

Mehr als ein Drittel der Stimmen gehen in Großstädten verloren

Betrachtet man alle 21 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern in NRW, wird deutlich, dass die CDU hier das Gros der Stimmen verlor. Insgesamt gaben dort mehr als 245.000 Menschen weniger ihre Stimme für die CDU ab, als 2017. Das entspricht mehr als einem Drittel aller verlorenen Stimmen der Union in NRW.

Gemeinsam mit der Summe der Stimmverluste in den zahlreichen kleinen Gemeinden in den ländlichen Gebieten - wo überraschenderweise die Grünen flächendeckend Zugewinne verbuchen konnten - besiegelte dieser Trend die Wahlniederlage der Union in NRW.