Bundestagswahl 2021: Heute ist ein historischer Tag

Wichtige Weichenstellung zu Beginn der 2020er Jahre

Und als historisch wird diese Bundestagswahl auch deshalb bezeichnet, weil sie als entscheidende Weichenstellung gilt: Wie wird die Herausforderung der Klimakrise bewältigt? Welche Veränderungen sind nötig, um die Ziele des Pariser Klima-Abkommens einzuhalten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Aktuell sind wir bereits bei 1,2 Grad. Wie werden wir mit den Folgen der Corona-Pandemie fertig? Wie wollen wir all das finanzieren? Sollten die Steuern erhöht oder gesenkt werden?

Zu all diesen Fragen haben die Parteien in den letzten Wochen und Monaten Antwortvorschläge gemacht - jetzt ist es an uns, zu wählen und mitzuentscheiden, welche Richtung Deutschland in den nächsten vier Jahren einschlägt.

So sieht der Wahlabend aus

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale und dann darf auch die Prognose von Infratest dimap veröffentlicht werden. Sie basiert auf einer Befragung von Wählenden, die gerade das Wahl verlassen haben. Allerdings wird auch der Anteil der Briefwahlstimmen mit eingerechnet.

Die erste Hochrechnung wird schon vor 18.30 Uhr erwartet. Grundlage der Hochrechnungen sind die tatsächlich ausgezählten Stimmen. Je später der Abend, desto näher liegen die Hochrechnungen am Endergebis. Das wird, auch wegen der hohen Zahl der Briefwahl-Stimmen, erst in den frühen Morgenstunden des Montags erwartet.