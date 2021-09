Zahlen zur Bundestagswahl: In NRW dürfen rund 13 Millionen Menschen wählen

Wer die nächste Bundesregierung anführt, ist auch nach dem zweiten TV -Triell von Annalena Barbock, Armin Laschet und Olaf Scholz am Sonntagabend weiterhin offen. Geklärt ist allerdings, wer die nächste Bundesregierung bestimmen darf. Rund 12,9 Millionen Menschen sind in Nordrhein-Westfalen wahlberechtigt und dürfen am 26. September ihre Stimme abgeben - oder schon eher bei der Briefwahl. Das hat Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Montag mitgeteilt.