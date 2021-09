Strategisch wählen: Geht das überhaupt?

Immer mehr Wechselwähler bringen Dynamik in die Wahlen

Dass es überhaupt so viele Optionen gibt, hängt auch damit zusammen, dass sich die ehemals gefestigten Parteimilieus immer mehr auflösen. So geht der Politologe Heinrich Oberreuter von einer dauerhaften Zunahme an Wechselwählern aus: "In der Wahl drückt sich die zunehmende Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft politisch aus."