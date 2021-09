Bundestagswahl in NRW: SPD und Grüne sind auf dem Land erfolgreich

Von den zehn Gemeinden, in denen die SPD die größten Zuwächse verzeichnet, haben gerade mal drei mehr als 10.000 Einwohner. Orte wie Rosendahl, Südlohn und Schöppingen im Münsterland sind zwar noch immer fest in der Hand der Union, doch im Gegensatz zu 2017 kam die CDU dort nicht mehr über einen Anteil von 50 Prozent der Wählerstimmen. Stattdessen konnte sich die SPD dort weit mehr als 20 Prozent der Stimmen sichern.

Viele Ein-Personen-Haushalte - weniger SPD-Wähler

Zudem konnten sich die Sozialdemokraten auf dem Land auch in Regionen verbessern, in denen die Arbeitslosigkeit sehr niedrig war.

In den Städten wiederum, in denen traditionell die Stammwähler der Sozialdemokraten leben, stiegen die Chancen der SPD gewählt zu werden, je höher die Arbeitslosenquote war. Gleichzeitig wurden sie besonders in den Stadtbezirken gewählt, in denen der Anteil der Ein-Personen-Haushalte geringer war.

Grüne fahren landesweit nur Gewinne ein

Dieser Faktor spielte hingegen den Grünen in die Karten: Sie holten besonders viele Stimmen in den Stadtbezirken, in denen die Zahl der Ein-Personen-Haushalte hoch war. Nicht punkten konnten sie in städtischen Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit.

Dennoch verzeichneten die Grünen die größten Zugewinne dort, wo sie schon zuvor erfolgreich waren: in den großen Städten. In Münster beispielsweise, schon immer eine Hochburg der Grünen, schaffte es die Partei, ihr verhältnismäßig gutes Ergebnis von 14,6 Prozent im Jahr 2017 mehr als zu verdoppeln.

Auch in Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen, Bielefeld, Paderborn und selbst Bochum, wo man nicht unbedingt die grüne Stammwählerschaft vermutet, verzeichnen die Grünen zweistellige Gewinne. Das Bezeichnendste aber ist, dass sich das Wahlergebnis der Grünen in jeder der 396 Gemeinden und Städte in NRW verbessert hat.

Selbst in kleinen Orten wie Roetgen, Laer oder Alfter mit hoher Pendlerquote und PKW-Dichte erreichten die Grünen einen Stimmanteil von fast 20 Prozent.