NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf der CDU-Wahlparty in Düsseldorf. Er gilt als ein möglicher Nachfolger für Laschet am Rhein. Das dafür nötige Landtagsmandat strebt er nun an. Ein Zeichen? "Ich habe keine Karrierepläne, ich bin so alt, das habe ich nicht nötig", sagte er am Abend einem WDR-Reporter.