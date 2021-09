Folgt der Bundestagswahl "House of Cards" am Rhein?

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will Kanzler werden

Treiber der Dynamik im Jahr 2021 ist Ministerpräsident Armin Laschet. Der CDU-Chef will in die Hauptstadt wechseln und Kanzler werden. Schafft er es - trotz schlechter Umfragewerte - ins Bundeskabinett, muss seine Partei einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten präsentieren. Bereits wenn Laschet Bundestagsabgeordneter wird, muss er in NRW abdanken: "Ein Mitglied der Landesregierung kann nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung sein" , heißt es in der NRW-Verfassung. Mit Blick auf die schon im Mai 2022 anstehende Landtagswahl sortiert sich die NRW-Politik also neu.

Favorit Wüst?

Schon seit Monaten gibt es Berichte über Machtkämpfe in der Landes-CDU. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gilt als Favorit für die Laschet-Nachfolge an der Spitze von Regierung und Landespartei, allerdings werden Bauministerin Ina Scharrenbach, Innenminister Herbert Reul und Landtags-Fraktionschef Bodo Löttgen ebenfalls in Parteikreisen genannt, wenn es um Chefposten geht. Auch über einen Kompromiss-Spitzenkandidaten XY zur Landtagswahl wird spekuliert.

