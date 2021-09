Selbstbewusste Königsmacher: Was FDP und Grüne trennt - und eint

Klimaschutz-Maßnahmen müssen finanziert werden

Die FDP setze vor allem auf das Instrument CO2 -Preis, während die Grünen ein ganzes " Maßnahmenbündel " formuliert hätten, so Plümer. Und das ist nicht umsonst zu haben. Wie also finanzieren?

Gerade im Steuerbereich stünden sich FDP und Grüne komplett entgegen, sagt WDR-Wirtschaftsredakteur Ulrich Ueckerseifer. Das Steuerkonzept der Grünen sehe eine Entlastung bei den unteren und mittleren Einkommen und eine Mehrbelastung bei den oberen vor. Die FDP hingegen habe Steuerentlastungen versprochen und stehe auch einer Vermögenssteuer und einer umfassenderen Erbschaftssteuer ablehnend gegenüber.

Kompromiss in der Steuerpolitik?

Das Steuerkonzept der FDP sei aber ohnehin nicht realisierbar, weil es eine riesige Haushaltslücke hinterlassen würde, so Ueckerseifer. Daher sei ein Kompromiss durchaus denkbar: " Man kombiniert die von der FDP geforderte Steuervereinfachung mit den von den Grünen geforderten Steuersätzen - das hätte Charme. " Die Steuermehrbelastung an der einen Stelle müsse jedoch mit Entlastung an anderer Stelle ausgeglichen werden, dann hätte die FDP zumindest unterm Strich eine Erhöhung vermieden, so Ueckerseifer.

Schwierig werden dürfte es auch bei den Verhandlungen um die Sozialversicherungen. Die Grünen streben zum Beispiel eine Kranken- und Pflegekasse an, in die alle einzahlen. Die FDP hingegen will am System von gesetzlicher und privater Versicherung festhalten.