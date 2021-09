So verändert die Briefwahl die Arbeit von Wahlforschern

In den Wochen und Monaten vor der Wahl gibt es viele Meinungsumfragen, in deren Zentrum die sogenannte Sonntagsfrage steht: "Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wem würden Sie Ihre Stimme geben?"

Die Datenerhebung für die 18-Uhr-Prognose am Wahltag läuft anders, nämlich direkt vor den Wahllokalen. Es handelt sich also nicht um einen Stimmungstest, sondern um die Frage: "Wen haben Sie gewählt". Was aber, wenn viele Wahlberechtigte per Brief abstimmen und vor keinem Wahllokal mehr auftauchen? Stefan Merz, Direktor für Wahlen bei Infratest Dimap, bleibt trotzdem cool.

Übrigens: Die Hochrechnungen am Wahlabend sind wieder etwas anderes: Sie basieren auf den tatsächlich ausgezählten Stimmen.

WDR : Bei der Bundestagswahl wird mit einem neuen Rekordwert bei der Briefwahl gerechnet. Welchen Anteil erwarten Sie?

Stefan Merz: Es wird auf jeden Fall der höchste Briefwähleranteil sein, den wir bisher bei einer Bundestagswahl hatten. Wie hoch der genau sein wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht abschätzen. Der Briefwähleranteil hängt ja nicht nur davon ab, wie viele Menschen Briefwahl beantragen und dann auch per Brief teilnehmen. Man muss auch die Gesamtwahlbeteiligung kennen, um dann einen Briefwähleranteil berechnen zu können. Wie hoch die Wahlbeteiligung ausfallen wird, werden wir erst am Wahlsonntag wissen.