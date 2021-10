Alle drei Kommunen sind unter den Top 25 im Bezug auf das durchschnittliche verfügbare Einkommen pro Person in NRW. Meerbusch belegt sogar Platz 3. Und in allen drei Kommunen erzielte die FDP trotz der Verluste auch in diesem Jahr überdurchschnittliche Ergebnisse.

Kein Plus in NRW-Großstädten

Derselbe Trend setzte sich in den Großstädten fort. Auch in Bonn, Aachen, Düsseldorf und Köln lagen die Verluste zwischen 3,8 und 2,9 Prozentpunkten - also im höheren Bereich. In allen vier Städten lagen die Stimmanteile 2017 noch mit mindestens 13,8 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt.

Bezeichnend ist, dass die FDP in keiner einzigen der 21 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern zulegen konnte. Insgesamt verlor sie allein in den Großstädten mehr als 75.000 Stimmen.

Liberale punkten in eher ländlichen Gegenden

Etwas ausgleichen konnte die FDP diese Verluste vor allem durch Zugewinne in eher ländlich geprägten Regionen in NRW, wie zum Beispiel Rödinghausen im Kreis Herford. Hier verbesserte sich die Partei mit 2,7 Prozentpunkten anteilsmäßig höher als in irgendeiner anderen Kommune in NRW. Allerdings hatte sie in der 10.000-Einwohner-Gemeinde 2017 auch nur 10,7 Prozent der Stimmen geholt.