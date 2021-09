Ansturm auf Briefwahl - auf diese Fristen kommt es jetzt an

Am Sonntag ist der Wahlkampf vorbei und es wird endlich gewählt. Dann ist Schluss mit dem Werben um Stimmen für die Sitze im Bundestag und die Bürgerinnen und Bürger sind an der Reihe.

Doch so ganz stimmt das nicht. Denn eigentlich läuft die Wahl schon längst - in Form der Briefwahl. Seit Wochen kann das Kreuzchen auf dem Stimmzettel gemacht werden.

Briefwahl so beliebt wie noch nie

Und viele nutzen die Gelegenheit. Für NRW zeichnet sich ein Rekordwert der Briefwahl ab. Laut dem Landeswahlleiter haben bis zum 6. September rund 30 Prozent der Wahlberechtigten die nötigen Unterlagen beantragt.

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt "nur" 17 Prozent. Am Ende stimmt knapp über 30 Prozent per Brief ab. Gut möglich, dass es in diesem Jahr mehr als 50 Prozent bei der Briefwahl sind. Auch die Bundeskanzlerin gibt ihre Stimme auf diesem Weg statt an der Wahlurne ab.