Bundestagswahl: Jeder Zweite beantragt Briefwahl

Seit einer Woche können die Briefwahlanträge gestellt werden, und in den meisten Städten und Gemeinden in NRW liege man jetzt schon über der gesamten Briefwahlquote von 28,6 Prozent der Bundestagswahl 2017. Sommer geht "sicher davon aus" , dass es bei dieser Wahl an die 50 Prozent werden.

Auch das Landeswahlamt rechnet mit einem "spürbar höheren Briefwahlanteil bei der kommenden Bundestagswahl in NRW ". Den Trend habe man schon letztes Jahr bei der Kommunalwahl gesehen. Fast 43 Prozent haben da in NRW per Brief gewählt. Das war Rekord und lag vermutlich daran, dass viele Menschen einfach dankbar waren, in Pandemiezeiten nicht ins Wahllokal zu müssen, sondern bequem zu Hause das Kreuz machen zu können.