Wahlplakate: Parteien bummeln beim Abhängen

In mehreren NRW-Städten haben die Parteien offensichtlich beim Einsammeln ihrer Wahl-Plakate nach der Bundestagswahl getrödelt. In der Regel müssen die Schilder eine oder zwei Wochen nach der Wahl wieder weg sein.

40 Euro pro Plakat

Allein in Dortmund habe die Stadt nach der Frist noch 269 Plakate von verschiedenen Parteien entfernen lassen, erklärte ein Sprecher. In Münster waren es rund 60 Plakate, die das Ordnungsamt nach der Frist von Laternen und Bäumen abnehmen musste. Pro Plakat seien den Parteien 40 Euro in Rechnung gestellt worden, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Auch andere NRW-Städte berichteten von Beschwerden über zu spät entfernte Schilder. In Düsseldorf hingen auch am Samstag noch Plakate.