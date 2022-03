Neues Infektionsschutzgesetz: Darum geht es heute im Bundestag

Beschließen muss das in jedem Fall die jeweilige Landesregierung. Anlass kann eine lokal begrenzte, besonders hohe Anzahl von Neuinfektionen sein, das Aufkommen einer gefährlicheren Virusvariante oder eine drohende Überlastung der Krankenhäuser.

Genaue Begriffsdefinition

Die Begriffe Impf-, Genesenen- und Testnachweis sollen im neuen Infektionsschutzgesetz unmissverständlich definiert werden. Zuletzt hatte es Verwirrung gegeben, als das RKI die Gültigkeit des Genesenenzertifikats von sechs Monaten auf drei herabgesetzt hatte. Die Bundesregierung hatte diesen eigenmächtigen Schritt kritisiert und angekündigt, dass solche Beschlüsse künftig nur von der Politik gefasst werden dürften.

Wie lange sollen die neuen Regeln gelten?

Beschlossen werden soll das neue Infektionsschutzgesetz am kommenden Freitag. Spätestens am 23. September 2022 sollen die Regeln dann außer Kraft treten. Auf Basis der aktuellen Infektionslage muss dann neu bewertet werden, welche Schutzvorkehrungen im Herbst und Winter erforderlich sind.

Übergangsfrist bis April für die Länder

Bis zum 2. April können die Länder eine Übergangsfrist nutzen und bis dahin noch viele der bisherigen Regeln verlängern.

In den allermeisten Bundesländern stößt die neue Freiheit per Gesetz angesichts der Rekord-Infektionszahlen auf Skepsis bis Unverständnis. Viele kündigten bereits an, die aktuellen Corona-Regeln eigenständig zu verlängern - etwa Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Der Senat in Bremen beschloss am Dienstag eine Verlängerung bis 2. April. Damit gilt dort in vielen Einrichtungen weiter die 3G-Regel, in Clubs und Diskotheken weiter 2G-plus. Auch die Maskenpflicht im Einzelhandel bleibt bis Anfang April bestehen. In Bayern gilt darüber hinaus bis dahin auch die Maskenpflicht in Schulen weiter.

Berlin und Hamburg schlossen sich dieser Entscheidung ebenfalls am Dienstag, auch kündigten das an. Die niedersächsische Landesregierung erklärte am Dienstag, sie hoffe immer noch auf " Nachbesserungen " des Gesetzes. Auch Niedersachsen wolle bis zum 2. April alle noch möglichen Schutzmaßnahmen aufrechterhalten.

NRW-Landesregierung ist skeptisch bezüglich "Basisschutz"

Sein Unverständnis hatte auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor wenigen Tagen in der Zeitung "Welt" geäußert: "Weitgehend flächendeckend verabredete Basisschutzmaßnahmen und bewährte Instrumente der Pandemiebekämpfung werden abgeschafft, stattdessen zeichnet der Entwurf einen Flickenteppich an Regeln vor, den die Menschen kaum verstehen werden."