Bundesregierung schränkt Reisen aus Südafrika wegen Corona-Variante ein

Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus im Süden Afrikas löst international Besorgnis aus. Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein könnte und zudem den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte.

Am Freitag reagierte die Bundesregierung darauf und kündigte an, mehrere südafrikanische Länder zum Virusvariantengebiet zu erklären. Ab der Nacht zu Samstag hat das zur Folge, dass Fluggesellschaften nur noch Deutsche aus dieser Region nach Deutschland bringen dürfen. Diese müssen danach für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft sind, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) erklärte.

Wann wurde die neue Variante entdeckt?

Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten NICD teilte am Donnerstag mit, es seien in Südafrika 22 Fälle der neuen Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden. Mit mehr Fällen sei im Zuge der laufenden Genomanalysen zu rechnen, heißt es in einem Bericht. " Obwohl die Datenlage noch beschränkt ist, machen unsere Experten mit allen Überwachungssystemen Überstunden, um die neue Variante und die damit möglicherweise verbundenen Implikationen zu verstehen. "

Wie gefährlich ist die neue Variante?

Das steht noch nicht genau fest. Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht, ob B.1.1.529 als besorgniserregend eingestuft werden muss. Das sagte WHO-Expertin Maria van Kerkhove in einem Briefing. Es werde dabei auch untersucht, inwieweit die Variante Folgen für die Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe.

Erste Erkenntnisse deuten aber daraufhin, dass die Corona-Variante, die 30 Mutationen aufweisen soll, leichter übertragbar sein könnte als die bisherigen Virusvarianten. So erklärte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid, dass es Hinweise darauf gebe, dass B.1.1.529 noch ansteckender sei als die Delta-Variante und dass die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam seien.

Was machen andere Länder, um sich zu schützen?

Indien, Großbritannien und Israel haben schneller reagiert als Deutschland. Sie stuften inzwischen die Länder Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini als "rote Länder" ein. Ausländer dürften aus diesen Ländern nicht mehr nach Israel einreisen. Israelis müssen bei einer Heimkehr aus diesen Ländern für bis zu 14 Tage in Quarantäne in ein Corona-Hotel, können sich aber nach einer Woche mit zwei negativen PCR-Tests freitesten.

Stand: 26.11.2021, 09:07