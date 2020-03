Gibt es wieder Spielabbrüche in der Bundesliga?

Im Borussiapark spielt Mönchengladbach gegen Dortmund

Nun "droht" von anderer Seite Gefahr. Denn der Streit zwischen Teilen der Fanszene und den Verantwortlichen in Vereinen sowie dem DFB schwelt weiter. Sogar Spielabbrüche sind nicht ausgeschlossen. Davon könnte zum Beispiel das Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Abend betroffen sein.

Auslöser des Streits ist, dass gegen Fans von Borussia Dortmund sogenannte Kollektivstrafen vom DFB verhängt worden waren - für das Fehlverhalten einiger werden also alle bestraft. " Diese verfassungswidrige Art der Bestrafung ist mit unserem Verständnis von Demokratie nicht in Einklang zu bringen ", schreibt "Fanszenen in Deutschland", ein Zusammenschluss mehrerer Gruppen.

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp

Zudem gibt es in den Fankurven immer wieder massive Beleidigungen und Drohungen gegen Milliardär Dietmar Hopp. Der unterstützt als Mäzen die TSG Hoffenheim mit viel Geld. Teile der Fanszene sehen darin eine Gefahr für traditionelle Vereine und kritisieren eine Kommerzialisierung des Fußballs.

Fans nehmen Abbrüche in Kauf