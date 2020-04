Doch wieder Bundesliga ab Mai?

Eine vorzeitige Fortsetzung der Fußball-Bundesliga hält der Virologe Alexander Kekulé durchaus für möglich. Denkbar sei, dass man die Bundesligaspieler so " absichert ", dass sie in der Lage seien, zu spielen. " Machbar ist alles", sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale im Aktuellen Sportstudio des ZDF am Samstag (04.04.2020).

Für die Spieler sei das aber mit " drakonischen " Maßnahmen verbunden. So müssten die ganzen Mannschaften in eine Art Spezialquarantäne, in der sie auch privat unter besonderen Sicherheitsbedingungen weiterleben würden. Außerdem müsste jeder Spieler vor jedem Spiel neu getestet werden, so Kekule. Insgesamt bräuchte man bei diesem Vorhaben bis Saisonende ungefähr 20.000 Tests.

Wie erklärt man das der restlichen Gesellschaft?

Da die Spieler nicht zur Risikogruppe gehörten, sei das " rein virologisch lösbar" . Allerdings, das fügte Kekule seinem Vorschlag zumindest hinzu, stelle sich die Frage, wie man diese Spezialbehandlung der Fußballer der Gesellschaft erkläre, wenn es gleichzeitig vielen Menschen im Land schlecht gehe.

Eins ist nach Ansicht des Experten aber unstrittig: Für das gesamte Jahr 2020 gelte, dass Fußballspiele ausschließlich vor Geisterkulissen stattfinden - also ohne Publikum: " Es sieht nicht so aus, als könnten wir dieses Jahr noch ernsthaft so etwas ins Auge fassen."