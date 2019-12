Doch die Experten aus Zeitungen, Radio und anderen Medien lobten auch Häuser wie das Folkwang Museum in Essen, den Kunstpalast in Düsseldorf, das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster und kleinere Häuser wie Schloss Morsbroich in Leverkusen.

Licht und Schatten im Kunstpalast

Im zweiten Jahr unter Direktor Felix Krämer " lief es rund im Kunstpalast " in Düsseldorf, kommentierte eine Fachfrau. Vor allem eine Ausstellung mit Arbeiten von Kriegsfotografinnen kam gut an.