Bundeskartellamt nimmt Spritpreise unter die Lupe

Welche Faktoren spielen an den Raffinerien, im Großhandel und bei den Tankstellen eine Rolle? Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamtes in Bonn, verspricht sich nach den „Verwerfungen im Kraftstoffmarkt“ in den vergangenen Wochen jetzt mehr Transparenz durch die so genannte Sektoruntersuchung. Denn auch für ihn war und ist die Entwicklung bei den Spritpreisen nicht mehr nachvollziehbar.

Vorwurf der Preisabsprachen

Schon lange wird den Mineralölkonzernen immer wieder vorgeworfen, dass sie ihre Preise absprechen. Dafür aber habe man nie wirkliche Anzeichen gefunden, sagt Mundt. Allerdings handele es sich hier auch um einen sehr transparenten Markt, denn jeder könne jederzeit sehen, wie sich die Preise entwickeln – deshalb seien Absprachen wohl gar nicht nötig.

Möglicherweise können die Kartellwächter bei ihrer Untersuchung jetzt aber Auffälligkeiten erkennen, die zur Folge haben, dass viele Autofahrer gerade tiefer in die Tasche greifen müssen. Dann könnte ein Ergebnis der Sektoruntersuchung zum Beispiel lauten, dass es im Moment gar nicht die richtigen Instrumente gibt, um bei den Spritpreisen etwas zu tun: „Aber dass man sie vielleicht schaffen könnte“ , ergänzt Andreas Mundt, denn der Gesetzgeber hätte dann einen Ansatzpunkt, um künftige Preisspiralen beim Sprit zu verhindern.

Sparen durch richtiges Tanken

Die Untersuchung wird wohl mindestens einige Monate dauern. Das hilft den Autofahrern jetzt erst mal wenig. Mit einigen Tipps lasse sich aber gerade jetzt schon deutlich beim Tanken sparen, sagen die Wettbewerbshüter der Bonner Behörde. Der am Dienstag veröffentlichte Jahresbericht der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe berichtet zum Beispiel, dass allein an einem Tag in einer einzigen Stadt der Spritpreis je nach Tankstelle und Uhrzeit um bis zu 24 Cent schwanken kann.