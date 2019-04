Wie sehr schwanken die Kraftstoffpreise an einem Tag und wo ist es in den Ferien am günstigsten? Der Jahresbericht der Markttransparenzsstelle für Kraftstoffe, den das Bundeskartellamt am Freitag (12.04.2019) in Bonn veröffentlicht hat, gibt Aufschluss über Preisentwicklungen und bietet Tipps für Pendler und Urlauber.