Gleich live: WDR-Korrespondenten zur Lage in der Ukraine

Scholz kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an

Der Bundeskanzler kündigte zugleich weitere harte Sanktionen an. " Es wird sich zeigen: Putin hat mit diesem Krieg einen schweren Fehler begangen ", sagte er. " Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern in der Nato und in der Europäischen Union noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschließen. " Ziel sei es, der russischen Führung klarzumachen, dass sie für ihre Aggression einen bitteren Preis zahlen werde.