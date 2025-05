Neben Trump interessierten sich die Hörerinnen und Hörer des 0630-Podcasts vor allem für den Krieg in der Ukraine, wo es am Wochenende die größten russischen Angriffe seit Kriegsbeginn gegeben hatte. Auf die Frage, ob wir uns in Deutschland auch bald gegen Russland verteidigen müssten, antwortete Merz, dass seine Regierung alles tun würde, um genau das zu verhindern. " Wir verteidigen die Ukraine, um klarzustellen: Wir verteidigen auch Europa. "

Wiedereinführung der Wehrpflicht: "Das kann ich nicht ausschließen"

Dazu gehöre auch, dass die Militärkapazitäten in Deutschland erhöht werden müssten, so Merz. " Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. " Ganz nach dem Prinzip Abschreckung, dass laut Merz für 75 Jahre Frieden in Europa gesorgt hat. " Ich glaube, dass dieses Konzept bis zum Beweis des Gegenteils immer noch das beste Konzept ist. "

Dafür müsse die Bundeswehr personell aufgestockt werden. Auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht könne er nicht ausschließen. Das sei nur ein "Federstrich". Denn das Gesetz gebe es. Es sei nur außer Kraft gesetzt und das könne jederzeit im Bundestag wieder rückgängig gemacht werden.