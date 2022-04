Bundesfamilienministerin Anne Spiegel tritt zurück

Nach der Kritik an ihrem Frankreich-Urlaub als rheinland-pfälzische Umweltministerin kurz nach der Flutkatastrophe 2021 an der Ahr ist Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) von ihrem Amt zurückgetreten. Sie habe sich " aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen ", erklärte Spiegel am Montag in Berlin. Sie tue dies, " um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht ".