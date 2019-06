Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat am Freitag (07.06.2019) einen Haftbefehl gegen eine 32-jährige Deutsche erwirkt. Sie sei der " Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland " verdächtig.

Wie eine Sprecherin dem WDR mitteilte, war die junge Mutter zuvor " im Zuständigkeitsbereich der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wohnhaft ". Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt bereits wegen Kindesentziehung gegen die Mutter. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Sohn starb bei Angriff