Entscheidung im Wuppertaler BUGA-Streit: Wie nachhaltig ist eine Gartenschau?

Wer an Bundesgartenschauen denkt, hat meistens üppig angelegte Blumenbeete, viel neues Stadtgrün oder eine Parklandschaft mit integriertem Spielplatz im Kopf. Bestenfalls zieht die Schau dann auch noch Besucher aus der ganzen Region an, die nicht nur die BUGA besuchen, sondern auch sonst wo noch Geld in der Stadt lassen. Was kann man dagegen haben? Warum sollte sich da Widerstand regen?

Der Stimmzettel zur BuGa

Tut es aber - zumindest in Wuppertal. Gegen die BUGA-Pläne gab es dort mächtig Gegenwind. Und jetzt kommt es sogar zum Bürgerentscheid um die geplante Bewerbung für das Jahr 2031. Bis 16 Uhr am Nachmittag können die Wuppertaler entscheiden, ob sich die Stadt tatsächlich bewerben soll, so wie es der Rat es 2021 beschlossen hat. Das Ergebnis wird am Abend erwartet.