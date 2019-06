Am Sonntag (02.06.2019) werden die Unterschriften dem Landtag in Düsseldorf übergeben. Das Bündnis fordert unter anderem, den Radanteil am Verkehr bis 2025 auf 25 Prozent zu erhöhen. Das heißt: vor allem einen schnelleren Ausbau von Rad- und Radschnellwegen. Dieser Ausbau wurde in den letzten Jahren nicht selten den Bürgern selbst überlassen - mittels sogenannter Bürgerradwege.