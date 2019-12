Trend zu parteilosen Bürgermeistern in NRW

Der Trend zu den parteilosen Bürgermeistern ist bislang vor allem in mittleren und kleinen Städten in NRW zu beobachten, die weniger als 60.000 Einwohner haben. Hier regieren die meisten der 88 Bürgermeister ohne Parteibuch. Großstädte dagegen sind noch die große Ausnahme. So auch Henriette Reker, die seit 2015 Oberbürgermeisterin Köln ist. Die zweite NRW-Großstadt ist Hagen mit OB Erik Olaf Schulz.

"Nicht mit Bundespolitik in einen Sack gesteckt"