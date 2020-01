"Aufbruch Fahrrad" folgten weitere

Sechs Initiativen beschäftigten sich mit der Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur, wie der Verein "Mehr Demokratie" am Mittwoch (08.02.2019) in Köln mitteilte. In den Vorjahren sei dies noch gar kein Thema gewesen. Neben der landesweiten Volksinitiative "Aufbruch Fahrrad" wurden in Aachen, Bielefeld, Bonn, Essen und Welver Bürgerbegehren zum Ausbau des Radwegenetzes initiiert.