Buchhandlung aus Köln ausgezeichnet

Die Kölner Buchhandlung "Klaus Bittner" zählt zu den besten Buchhandlungen dieses Jahres. Außerdem wurden am Mittwochabend (31.10.2018) in Kassel "Lessing und Kompanie" aus Chemnitz und "Krumulus" aus Berlin ausgezeichnet. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Grütters: Händler zeigen Flagge

Der Preis würdige Buchhändler, die dem Online-Handel mit originellen, kreativen Geschäftsideen begegneten und Flagge für das Kulturgut Buch zeigten, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der Vergabe der Preise in der Kasseler documenta-Halle.

Die Auszeichnung setze auch ein Zeichen gegen die Degradierung des Kulturguts Buch zur bloßen Handelsware und zum Konsumgut. Die prämierten Buchläden seien wichtige Wegmarken der deutschen Kulturlandschaft, betonte die Staatsministerin.