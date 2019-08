Weltweite Protestaktionen

In Deutschland werden am 20. September die Ergebnisse des Klimakabinetts vorgestellt. Zudem findet am 23. September der UN Climate Action Summit in New York statt. Rund um diese Termine soll nach Angaben von "Fridays for Future" mit unterschiedlichen Protestformen weltweit der Druck auf die Politik für konkrete Fortschritte beim Klimaschutz erhöht werden.