BSI warnt dringend vor Schutz-Software von Kaspersky

Ein ungewöhnlicher Vorgang: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spricht nach §7 BSI-Gesetz eine offizielle Warnung "vor dem Einsatz von Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky" aus. Das BSI begründet diesen Schritt mit dem in diesem Zusammenhang notwendigen Vertrauen in "die Zuverlässigkeit" sowie die "authentische Handlungsfähigkeit" eines Herstellers von Antiviren-Software.

Möglicher Missbrauch nicht komplett auszuschließen

Genau das sei angesichts des kriegerischen Konflikts nicht mehr gegeben, erklärt die Behörde. Gemeint ist damit, aus technischer Sicht sei nicht auszuschließen, dass der russische Präsident Putin die Software für seine Zwecke nutzt. So wäre es durchaus denkbar und technisch möglich, über die Software PCs oder Mobilgeräte fernzusteuern, Gespräche zu belauschen oder ganze Systeme lahmzulegen. Das BSI schreibt wörtlich:

"Ein russischer IT-Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen, oder selbst als Opfer einer Cyber-Operation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden."

Wichtig zu wissen: Schutz-Software wie die von Kaspersky greift sehr tief ins Betriebssystem ein – anders ließen sich die gestellten Aufgaben einer solchen Software nicht erledigen. Benutzer geben der Software weitreichende Rechte. Normalerweise eine sinnvolle Sache, doch in der aktuellen Situation nach Ansicht der Sicherheitsexperten aus Bonn ein erhebliches Risiko.

BSI empfiehlt Deinstallation

Die Schutz-Software ist vor allem bei privaten Nutzern sehr beliebt – und in kleineren Unternehmen im Einsatz. Aufgrund des hohen Bedienkomforts ist es möglich, PCs, Rechner oder Mobilgeräte vor möglichen Angriffen zu schützen – oder auch Hackangriffe zu erkennen und zu melden. Die Sorge der Experten ist, dass diese Funktionen abgeschaltet und ins Gegenteil verkehrt werden könnten.

Das BSI empfiehlt deshalb, Apps und Anwendungen des Unternehmens Kaspersky möglichst zeitnah zu deaktivieren und zu deinstallieren. Kaspersky stellt zu diesem Zweck sogar eine eigene Funktion bereit.

Bei Bedarf sollten Produkte anderer Hersteller zum Einsatz kommen. Auf Windows-Rechnern macht es nach Ansicht des auf IT-Sicherheit spezialisierten Experten Klaus Rodewig am meisten Sinn, den serienmäßig mitgelieferten "Windows-Defender" zu aktivieren. Wichtig ist aber vor allem, regelmäßig bereitgestellte Updates zu installieren - und das auf allen Geräten. Und möglichst zeitnah. Auf diese Weise lassen sich viele Hackangriffe verhindern.

Hersteller Kaspersky widerspricht den Bedenken

Der Hersteller Kaspersky widerspricht in einer ersten Stellungnahme den Bedenken und redet von einer "politischen Entscheidung" . Das Unternehmen Kaspersky sei "ein internationales, unabhängiges Privatunternehmen ohne jegliche Verbindungen zu Regierungen, einschließlich der russischen. Wir haben niemals irgendeiner Regierung bei Cyberspionage geholfen und werden dies nie tun" , erklärte das Unternehmen gegenüber dem Fachverlag Heise.