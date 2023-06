Tipps für Daheimgebliebene: Das passiert in NRW am Wochenende

Zahlreiche Festivals in unterschiedlichen NRW-Städten locken an diesem Wochenende wieder Besucher an. Nach Rock am Ring vor einer Woche geht es dieses Mal nur zweitrangig um Musik.

In Bonn findet seit Donnerstag und bis Sonntag zum 14. Mal das Ballonfestival statt. Über 30 Ballonteams und Luftschiffe aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden sind am Start. Freitagabend findet der Massenstart auf der Blumenwiese statt, am Samstag gibt es ab dem Nachmittag ein Familienfest.

CSD in Düsseldorf, Ruhr Games in Duisburg

Düsseldorf wartet gleich mit mehreren Festen auf an diesem Wochenende. Neben dem Christopher Street Day, der am Samstag mit einer Parade seinen Höhepunkt hat, findet im Stahlwerk ein Weinfest statt. Außerdem gibt es am Freitagabend am Reinraum, einer ehemaligen öffentlichen Toilette an der Düsseldorfer Kö, die vorerst letzte Party mit Hiphop, Dancehall, Reggae und Funk.

Besonders sportlich geht es in Duisburg zu, wo seit Donnerstag und bis Sonntag die Ruhr Games stattfinden. In verschiedenen Sportarten wie Stabhochsprung, Bouldern, BMX oder Judo messen sich im Landschaftspak die Athleten und Athletinnen. Zudem findet am Sonntag der Rhein Ruhr Marathon statt. Wer gerne Fisch isst, der kann beim Matjesfest in der Innenstadt vorbeischauen.