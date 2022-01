An der A45 müssen alle 60 Brücken ersetzt werden

Schlechte Nachrichten für Pendler auf der Sauerlandlinie: Wer die A45 nutzt, muss auch in Zukunft mit Einschränkungen rechnen. Nicht nur die Rahmedetalbrücke muss neu gebaut werden: Alle 60 großen Brücken an der Autobahn sind so marode, dass sie ersetzt werden müssen. Das hat eine neue Überprüfung ergeben.

Brücken der A45: Nicht für heutigen Verkehr gemacht

Die Brücken sind vor 50 bis 60 Jahren erbaut worden und halten dem heutigen Verkehr nicht mehr Stand. Sie sollen möglichst ersetzt werden, ohne die Autobahn zu sperren, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Leiterin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH , dem WDR .

"Wir bauen die Brücken neben der vorhandenen Autobahn. Der Verkehr kann weiter fließen." Elfriede Sauerwein-Braksiek, Autobahn GmbH Westfalen