Einen Monat vor der Bundestagswahl: Die Briefwahl boomt

Wie wird die Briefwahlquote in NRW sein?

Die Briefwahl boomt - auch in NRW! Wie hoch die Quote am Ende sein wird, ist natürlich noch Spekulation. Das Landeswahlamt rechnet mit einem "spürbar höheren Briefwahlanteil bei der kommenden Bundestagswahl in NRW“. Zum Vergleich: 2017 hat in NRW fast jeder dritte Wahlberechtigte per Brief abgestimmt. Dieses Mal dürften es, vor allem wegen Corona, noch mal deutlich mehr sein - das habe man schon letztes Jahr bei der Kommunalwahl gesehen.

Fast 43 Prozent haben da in NRW per Brief gewählt. Das war Rekord und lag vermutlich daran, dass viele Menschen einfach dankbar waren, in Pandemiezeiten nicht ins Wahllokal zu müssen, sondern bequem zu Hause das Kreuz machen zu können.

Wie viele Menschen in NRW haben denn schon jetzt vorab ihre Stimme abgegeben?

Ganz unterschiedlich - weil die Unterlagen ja jetzt erst so langsam in den Briefkästen der Menschen eintrudeln. Nach Angaben eines Sprechers aus Düsseldorf steuert die Stadt auf einen Rekord zu. Da hätten Stand Donnerstag (26.08.) schon rund 75.000 Menschen die Briefwahl beantragt. Auch in Münster ist das Interesse vorab zu wählen offenbar sehr groß. Die Stadt Münster schätzt, dass jetzt jeden Tag bis zu 1.000 Menschen vorab mit ihren Unterlagen im Hauptwahl-Amt wählen gehen. In Köln sind aktuell zwar erst knapp 1.700 Wahlbriefe eingegangen - hier sind die Wahlbenachrichtigungen aber auch gerade erst verschickt worden.