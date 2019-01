Chris hat am 29. März Geburtstag. Doch in diesem Jahr könnte der Tag für ihn kein Geschenk werden. Denn am 29. März soll der Brexit stattfinden.

Chris ist Engländer, stammt aus der Nähe von London, und lebt seit fast 30 Jahren in Köln. Bislang hatte er nur einen britischen Pass. Der drohende Brexit war für ihn der Hauptgrund, sich einbürgern zu lassen, erzählt er.