Briten, die die Voraussetzungen für einen deutschen Pass nicht erfüllen, weil sie zum Beispiel weniger als acht Jahre in Deutschland leben, oder aus anderen Gründen nur Briten bleiben möchten, sollten in nächster Zeit eine Aufenthaltserlaubnis beantragen.

Aufenthaltstitel als Alternative

" Die Ausländerbehörden prüfen jeden Einzelfall, und schauen wer bleiben darf ", sagt Detlefsen. " Angestrebt ist ein Daueraufenthaltsrecht. Und dann haben sie ihr Daueraufenthaltsrecht im Pass beziehungsweise als elektronischen Aufenthaltstitel. "

Ein elektronischer Aufenthaltstitel ist eine Karte, so groß wie der Personalausweis. Auf dem Chip sind Fotos, biometrische Daten und die Rechtsgrundlage für den Aufenthalt gespeichert. Michael White sorgt sich um seine britischen Landleute: " Für die Leute, die jetzt nicht so lang in Deutschland und eventuell sogar arbeitslos sind, für die wird es natürlich schwierig sein, hier in Deutschland zu bleiben. "

Stand: 12.03.2019, 06:00