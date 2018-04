Deutschland ist vom geplanten Brexit stärker betroffen, als die meisten anderen Gegenden in der EU . 41 der 50 Regionen, die in den Bereichen Industrie und Handwerk besonders unter dem Brexit zu leiden hätten, liegen in Deutschland, darunter viele in NRW . Dies berichtet die Funke-Mediengruppe am Donnerstag (05.04.2018) unter Berufung auf eine Studie des Europäischen Ausschusses der Regionen.

NRW ein "Brexit-Verlierer"