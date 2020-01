EU-Austritt: Briten in NRW zwischen Sorge und Gelassenheit

" Ich kann das Wort Brexit nicht mehr hören ," sagt Colin Shepard. Seit über 20 Jahren lebt der Brite in Deutschland, war in Mülheim/Ruhr als Soldat stationiert und ist dann im Ruhrgebiet hängen geblieben – der Liebe wegen. Doch erst seit Kurzem hat er neben dem britischen Pass auch einen deutschen in der Schublade.

Austritt bringt ganz neue Fragen

Er habe sich nie für Politik interessiert, so Colin. Doch auf einmal muss er. Ist er in England zu Besuch, streite er mit seinem Bruder über die Labour-Partei.

Und auch zuhause in Deutschland gab es plötzlich so viele Fragen. Wird der Führerschein noch anerkannt? Wie steht es bald mit Besuchen im Ausland. Ist die Rente sicher? " Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Brexit gut für England ist ."

Pendler zwischen den Ländern

Sorgen sich: Michael Moseley und Silke Oehler

Für Michael Moseley und Silke Oehler ist die Situation gerade noch komplizierter. Der Brite pendelt zwischen England und Deutschland. Er arbeitet in London, hat aber mit seiner Freundin Silke im Ruhrgebiet gerade ein Haus gekauft.