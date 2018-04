Breitbandausbau: Fördergelder kaum abgerufen

Kabel-Pläne spät weitergeleitet

Nicht nur der ländliche Raum sei davon betroffen, auch in Städten gebe es immer noch weiße Flecken. Nach Ansicht Krischers trägt auch die Telekom zur Verzögerung des Breitband-Förderprogramms bei. So seien etwa Pläne zu bereits verlegten Kabeln zeitverzögert an die Kommunen weitergeleitet worden. Zudem gewinne die Telekom viele Ausschreibungen, mache dann aber in Verträgen geltend, dass sie sich mit der Verlegung der Kabel mehrere Jahre Zeit lassen könne.

