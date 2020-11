NRW-Braunkohlegebiete: In Zukunft Handelsroute nach China?

Was passiert, wenn es mit der Braunkohle vorbei ist in NRW ? 2038 klingt lange hin – geplant werden muss schon jetzt. WDR -Reporter haben dazu in der Region rund um Garzweiler, Hambach und Inden recherchiert. Einen Plan, den sie mitgebracht haben: Das Rheinland als Station auf der Seidenstraße.

Entwickelt hat die Idee Werner Stump, früher Landrat des Rhein-Erft-Kreises. Und vielleicht wäre es anders gekommen, wenn der 76-Jährige nicht als Berater einen Job in China angenommen hätte. Hat er aber, und nun haben sich seine Maßstäbe verändert. Ein europäischer Container-Zentralbahnhof, da wo früher ein Kraftwerk stand – seine Idee zur Zukunft des Rheinischen Reviers.

Station auf der Seidenstraße

Werner Stump macht sich Gedanken über die Zukunft des Rheinischen Reviers

Völlig abwegig ist sie nicht. Wir treffen den früheren Landrat und CDU-Politiker am Bahnhof Köln-Eifeltor. 2,2 Millionen Container und Auflieger werden hier pro Jahr zwischen Zügen und Lkw umgeladen. Stump will mehr, er will einen Schatz heben, wenn es mit der Kohle vorbei ist. "Die zehn Betriebsstandorte der RWE sind untereinander mit einem Werksnetz verbunden. Das gibt es in ganz Europa nicht. Das müssen wir das einbinden in überregionale, europäische Überlegungen. Da gehört die neue Seidenstraße dazu."

Verbindung nach China

Die neue Seidenstraße. Eine Verbindung zwischen Asien und Europa, über Meere, Gebirge, durch Tunnel. Heute schon verkehren pro Woche rund 30 Züge zwischen der chinesischen Millionenstadt Chongqing und Duisburg. Die Perspektiven sind eindeutig: der internationale Warenverkehr wird bis 2050 dramatisch zunehmen.