" Die starke Berichterstattung über die Proteste hat weiteres Mobilisierungspotential entfaltet ", erklärt Protestforscherin Ranke. " Auch die Verbreitung von Neuigkeiten, Videos und Fotos in Sozialen Netzwerke hat eine erhebliche Rolle gespielt. " Der Hambacher Wald sei dadurch ein so starker Bezugspunkt für die Klimabewegung geworden, dass sogar Menschen aus anderen Ländern zu den Protesten anreisen.

Vorbild Kohleprotest in Deutschland

Egbert Born am Tagebau Hambach

So wie Egbert Born. " Die Braunkohle-Tagebaue von RWE spielen eine wichtige Rolle in der Debatte im niederländischen Parlament ", sagt der Niederländer, der erneut im Hambacher Forst demonstrieren will.

Die Proteste dort sieht er auch als Vorbild für den Kampf gegen den Klimawandel in seiner Heimat. " Als ich 2016 das erste Mal an einer Aktion von 'Ende Gelände' teilnahm, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet ", so Born. " Letztlich war es eine magische Erfahrung. "